Klassik-Charts im Februar 2020 mit Sheku Kanneh-Mason, Andris Nelsons, Anne-Sophie Mutter u.v.m

London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle und begeistert mit romantischen Werken rund um das populäre Cellokonzert von Edward Elgar. Es ist eine Erfolgsgeschichte: Der Cellist Sheku Kanneh-Mason spielte sich in die Herzen der Menschen, als er mit gerade einmal 19 Jahren bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle in Windsor Castle auftrat. Nun steigt er mit seinem neu erschienenen Album “Elgar” auf Platz 4 der Klassik Charts im Februar ein. “Elgar” entstand gemeinsam mit demunter der Leitung vonund begeistert mit romantischen Werken rund um das populäre Cellokonzert von

Wiener Philharmoniker. Bereits im Oktober 2019 veröffentlichten sie einen Live-Mitschnitt aus dem Musikverein Wien mit sämtlichen Sinfonien von Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert. Den sechsten Platz belegen Andris Nelsons und die. Bereits im Oktober 2019 veröffentlichten sie einen Live-Mitschnitt aus dem Musikverein Wien mit sämtlichen Sinfonien von, dessen 250. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert.

John Williams mit ihrem Album “Across the Stars”, Außerdem können sich Anne-Sophie Mutter undmit ihrem Album “Across the Stars”, Cecilia Bartoli mit ihrer Hommage an den Kastraten “Farinelli” und Jan Lisiecki mit seiner Einspielung der gesamten Beethoven Klaviersonaten über eine Platzierung in den Top 10 der Klassik-Charts im Februar freuen.

Jeden Monat stellt die GfK Entertainment GmbH die Top 20 Klassik-Charts zusammen. Die Klassik Charts im Februar 2020 ergaben sich aus den höchsten Verkaufszahlen vom 10. Januar bis zum 6. Februar.

Klassik-Charts Februar 2020 – alle Platzierungen auf einen Blick:

1. Neujahrskonzert 2020 / New Year’s Concert 2020 von Andris Nelsons & Wiener Philharmoniker

2. “Beethoven: Complete Piano Sonatas” von Igor Levit

3. “Wien” von Jonas Kaufmann

4. “ Elgar ” von Sheku Kanneh-Mason, London Symphony Orchestra

5. “Ocean” von Dirk Maassen

6. “ Beethoven: Complete Symphonies ” von Andris Nelsons & Wiener Philharmoniker

7. “Beethoven — Sämtliche Klaviersonaten 1–32” von Fazil Say

8. “ Across The Stars ” von Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra Of Los Angeles & John Williams

9. “ Farinelli ” von Cecilia Bartoli, Il Giardino Armonico & Giovanni Antonini

11. “Schubert: Sonata, Moments musicaux, & 3 Klavierstücke” von Dina Ugorskaja

12. “Handel: Agrippina” von Joyce DiDonato, Franco Fagioli, Jakub Jósef Orlinski, Il Pomo d’oro, Maxim Emelyanychev

13. “Beethoven: Die Klavierkonzerte” von Rudolf Buchbinder

14. “ Piano Book ” von Lang Lang

15. “Rossi: La lyra d’Orfeo & Arpa Davidica” von Christina Pluhar & L’Arpeggiata

17. “Monteverdi: Vespro Della Beata Vergine, SV 206” von Claire Lefiiliatre, La Tempête & Simon-Pierre Bestion

19. “Beethoven: The Late Piano Sonatas” von Igor Levit

20. “Life” von Igor Levit