Klassik-Charts im Dezember 2019 mit Anne-Sophie Mutter, Ludovico Einaudi, Benjamin Bernheim u.v.m.

hält sich mit ihrem Album “ Across the Stars ” im zweiten Monat in Folge auf Platz drei der Klassik-Charts. Zum großen Finale der “Star Wars” Saga interpretiert die Star-Violinistin Filmmusikklassiker, diedirigiert und speziell für sie arrangiert hat. Neben berühmten Themen aus den “Star Wars” Filmen, können auch Melodien aus “Harry Potter” und “Schindlers Liste” neu entdeckt werden.

Außerdem steigt Benjamin Bernheim nach der Veröffentlichung seines Debütalbums mit französischen, italienischen und russischen Arien auf Platz acht neu in die Charts ein.

Die offiziellen Klassik-Charts für Dezember werden von der GfK Entertainment GmbH herausgebracht. Sie beziehen sich auf den Zeitraum zwischen dem 8. November bis zum 5. Dezember 2019.

1. “Beethoven: Complete Piano Sonatas” von Igor Levit

2. “Wien” von Jonas Kaufmann

3. “ Across The Stars ” von Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra Of Los Angeles, John Williams