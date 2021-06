Visionäre der Klaviermusik – Kit Armstrong debütiert beim Gelblabel mit Kompositionen von William Byrd und John Bull

gilt als ein universalbegabter Musiker und Intellektueller. Geboren 1992 in Los Angeles, studierte Armstrong am Curtis Institute of Music und an der Royal Academy of Music in London. Mit 7 Jahren begann er ein Kompositionsstudium an der Chapman University und ein Physikstudium an der California State University, später auch Chemie und Mathematik an der University of Pennsylvania und Mathematik am Imperial College London. Seit seinem dreizehnten Lebensjahr wurde der vielseitig interessierte Künstler von Alfred Brendel unterrichtet. Der österreichische Starpianist bezeichnete ihn als die “größte musikalische Begabung, der ich in meinem ganzen Leben begegnet bin”.