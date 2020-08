Musik aus dem Herzen – “Retrospective II” von Jóhann Jóhannsson

Nach “ Retrospective I ” gedenkt Deutsche Grammophon dem Leben und Werkmit einem zweiten Teil der Legacy-Edition des poetischen Klangkünstlers, der im Februar 2018 im Alter von nur 48 Jahren überraschend auf dem Höhepunkt seines kreativen Schaffens verstarb. Während sich der im April 2019 veröffentlichte erste Teil den maßstabsetzenden frühen Alben des Komponisten widmete, umfasst “” vor allem die bemerkenswert schöpferischen Weiten der mehrfach ausgezeichneten Filmmusiken von Jóhannsson — von “” (The Theory of Everything) bis “” (The Mercy).