Hildur Guðnadóttir für Oscar Award nominiert

Am 13. Januar 2020 war es soweit: Die Academy gab in Los Angeles die Nominierungen für die 92.bekannt. Neben Filmmusikgrößen wieundhat auchmit ihrer Musik zu “Joker” Chancen auf den begehrtenin der Kategorie “Best Original Score”. Sollte die isländische Komponistin im Februar den Oscar bekommen, wäre sie die dritte Frau in der Geschichte der Oscars, die diese Kategorie für sich entscheidet. Bereits zu Beginn des Jahres schrieb Guðnadóttir Geschichte, als sie als erste weibliche Solo-Preisträgerin denfür die beste Filmmusik entgegennehmen durfte. Der Preis reiht sich an zahlreiche internationale Ehrungen, die Hildur Guðnadóttir für ihre Werke erhalten hat. Zuletzt gewann die Künstlerin einenfür ihren auf DG erschienen Soundtrack zur Miniserie “ Chernobyl ”, für den sie zudem für einennominiert ist.