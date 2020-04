Starpianist Grigory Sokolov mit neuem Live-Album

Als Grigory Sokolov vor drei Jahren sein letztes Live-Album veröffentlichte, da schneite es förmlich Superlative. Von seiner “unwiderstehlich punktgenauen Artikulation” (Gramophone), dem “unübertroffenen Fluss” seines Spiels (Guardian), ja von dem “Dokument eines Titanen” (SWR2) war die Rede. Jetzt hat Deutsche Grammophon ein neues Live-Album des russischen Starpianisten angekündigt. Es versammelt Mitschnitte von seiner triumphalen Tour 2019/20.

Gefeierte Auftritte

Der Schwerpunkt liegt auf Beethoven und Brahms. Grigory Sokolov kombiniert Beethovens fesselnde Klaviersonate Nr. 3 mit den geistreichen Bagatellen des Wiener Klassikers und den herbstlich anmutenden Klavierstücken von Johannes Brahms (opp. 118 und 119). Die Mitschnitte, die er zur Veröffentlichung freigegeben hat, stammen von gefeierten Auftritten des Pianisten in Saragossa, Wuppertal und Rabbi (nahe Trient) im Sommer 2019. Ergänzt wird das Live-Doppelalbum um eine unterhaltsame Melange aus Zugaben: träumerische und tänzerische Gefühle weckende Kompositionen von Rameau, Schubert, Brahms, Rachmaninov und Debussy.

Attraktive Kostprobe

Grigory Sokolov, der am 18. April 2020 seinen 70. Geburtstag feiert, pflegt das Repertoire seiner Soloauftritte und Alben selbst zusammenzustellen. Er ist berühmt für seine geschickt arrangierten Programme, die stets eine eigene Dynamik entfalten. Das wird man nicht nur auf den beiden Tonträgern erleben können, sondern auch auf der dem neuen Album beigefügten DVD, die einen Konzertabend des Pianisten aus dem Jahre 2017 in Turin dokumentiert.

Das neue Album von Grigory Sokolov erscheint am 8. Mai 2020. Vorbestellungsstart ist am 17. April. Dann steht mit dem sanft in sich ruhenden “Andante ma non troppo” aus Beethovens 11 Bagatellen (op. 119) bereits ein erster Vorabtrack zum Download und Stream bereit.