Gefeierte Wiederaufführung des Oratoriums “Arche” — Jörg Widmann und Kent Nagano in der Elbphilharmonie mit Preisen ausgezeichnet

Jörg Widmann ist für sein kompositorisches Schaffen mit dem Bach-Preis der Stadt Hamburg ausgezeichnet worden. Der deutsche Komponist erhielt die Würdigung am Montag, dem 5. Juni 2023, bei der Wiederaufführung seines Oratoriums “Arche” in der Elbphilharmonie Hamburg. Geleitet worden war die erneute Aufführung des Oratoriums von dem US-amerikanischen Dirigenten Kent Nagano, der bereits für die Uraufführung des monumentalen Werks im Jahr 2017 verantwortlich gezeichnet hatte. Auch der Dirigent bekam am Montagabend eine Auszeichnung. Ihm wurde die Ehrendirigentenwürde des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg zuteil.

Die Wiederaufführung von Widmanns Oratorium fand unter Beteiligung der Gesangssolisten Mojca Erdmann (Sopran) und Thomas E. Bauer (Bariton) statt. Die Darbietung löste beim Publikum der Elbphilharmonie frenetischen Beifall aus.

Aufruf zur Versöhnung

Widmanns Oratorium “Arche” ist eine knapp zweistündige Vokalkomposition für Soli, Chöre, Orgel und Orchester. Der Komponist schuf das wuchtige Werk, das mit Textfragmenten der Bibel, Franz von Assisis, Michelangelos, Schillers, Nietzsches und Sloterdijks die spannungsreiche Geschichte der westlichen Welt nachzuempfinden sucht und als Aufruf zu intensivem Nachdenken und zur Versöhnung verstanden werden kann, als Auftragsarbeit des Philharmonischen Staatsorchesters. „Arche“ erklang erstmals vor sechs Jahren in der Elbphilharmonie zur feierlichen Eröffnung des Konzerthauses. Die begeistert aufgenommene Uraufführung des Werks ist 2018 in einem Live-Mitschnitt beim Münchener Label ECM New Series erschienen.