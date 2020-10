Vielschichtig und virtuos – Daniil Trifonovs Entdeckung des “Silver Age”

Das neue Album von Daniil Trifonov gleicht einer musikalischen Zeitreise in eine ungemein spannungsvolle und facettenreiche Epoche. Unter dem Titel “Silver Age” interpretiert der Pianist darauf sowohl solistisch als auch im Zusammenspiel mit dem Mariinsky Orchestra unter Leitung von Valery Gergiev verschiedene Werke von Igor Strawinsky, Sergei Prokofieff und Alexander Skrjabin und lässt das “Silberne Zeitalter” eindrucksvoll wieder lebendig werden. Das Album erscheint am 6. November bei Deutsche Grammophon. Ab dem 9. Oktober kann als zweiter Titel vorab das Stück “Sarcasms for Piano, Op. 17: III. Allegro precipitato” von Sergei Prokofieff angehört werden.

Kühn und originell – Das Silberne Zeitalter