“Silver Age” – Daniil Trifonov kündigt neues Album an

Für sein neues Album hat DG-Exklusivkünstler Daniil Trifonov eine ganz besondere Epoche ausgewählt: So widmet sich der russische Pianist darauf dem “Silbernen Zeitalter” und präsentiert sowohl solistisch als auch im Zusammenspiel mit dem Mariinsky Orchestra unter Leitung von Valery Gergiev verschiedene Werke von Igor Strawinsky, Sergei Prokofieff und Alexander Skrjabin. Das Album mit dem Titel “Silver Age” erscheint international am 6. November. Mit einem Mitschnitt des packenden Finales aus Strawinskys Suite “Der Feuervogel” in einem Arrangement für Piano Solo steht schon jetzt eine erste Kostprobe bereit.

Kühn, mitreißend und brillant – Strawinskys Suite “Der Feuervogel” steht exemplarisch für das Silberne Zeitalter