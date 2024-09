My American Story – Daniil Trifonov unternimmt eine persönliche musikalische Reise durch die Amerikas

Daniil Trifonov betont, dass er fast die Hälfte seines Lebens in den USA verbracht hat. Grund genug für den 1991 in Nischni Nowgorod geborenen Pianisten, sich seiner Wahlheimat auch musikalisch zu widmen. Dieses Ziel verfolgt der Solist mit seinem neuen Album “My American Story – North”. Die Aufnahme wird am 4. Oktober 2024 in den Handel kommen. Das Projekt wird in der 2025/26 Saison fortgesetzt mit Trifonovs musikalischen Inspirationen aus Lateinamerika: “My American Story – South”.

Trifonovs Blick auf Amerika

In seiner bisherigen Laufbahn stand klassisches Repertoire aus Europa im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf seinem neuen Album “My American Story – North” durchstreift Trifonov einen Klangkosmos, der sich von Jazz bis hin zu Minimalismus und Highlights aus populären Soundtracks erstreckt. “Mich interessiert, wie das Klavier in verschiedenen amerikanischen Genres eingesetzt wurde”, so der Pianist, der sich bei der Auswahl der Musik von seinen persönlichen Vorlieben leiten ließ und keinerlei enzyklopädische Ansprüche erhebt.

“When I Fall in Love”

George Gershwins renommiertes Klavierkonzert und die Ersteinspielung des Daniil Trifonov gewidmeten Klavierkonzertes von Mason Bates, beide aufgenommen mit dem Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin, ebenso wie Solostücke von Aaron Copland, Art Tatum, John Adams u.a., Hollywood Soundtrack-Themen von Thomas Newman und Dave Grusin, eigene Transkriptionen von Daniil Trifonov, sowie John Cages ikonoklastisches "4′33" (1952).

Das Album ist ab sofort vorstellbar und eine erste e-Single steht mit Bill Evans' berührender Fassung von Victor Youngs bekanntem Song “When I Fall in Love” bereits zum Download und im Stream bereit.