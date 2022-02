Daniil Trifonov veröffentlicht Encore Edition seines erfolgreichen Bach-Albums

Daniil Trifonov gehört zu den meist bewunderten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit und hat im vergangenen Oktober sein Album “Bach: The Art of Life” veröffentlicht. Das Album, das die wissenschaftlichen, emotionalen und geistigen Dimensionen der Welt von Deutschen Grammophon eine neue Der russische Pianistgehört zu den meist bewunderten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit und hat im vergangenen Oktober sein Album “” veröffentlicht. Das Album, das die wissenschaftlichen, emotionalen und geistigen Dimensionen der Welt von Johann Sebastian Bach erkundet, erklomm nicht nur die Spitze der deutschen Klassik-Charts und galt in 2021 als das weltweit meist gestreamte Klassikalbum, sondern löste auch lebhafte Reaktionen der internationalen Presse aus. Nun erscheint exklusiv im Store dereine neue Encore Edition des Albums als 10”inch Vinyl und mit einer angepassten Repertoire-Zusammenstellung.

Doch damit noch nicht genug: Die neue Vinyl Encore Edition des Albums enthält einen bisher unveröffentlichten Kanon, den Trifonov in Anlehnung an Bachs Kompositionsstil selbst geschrieben hat. Basierend auf Bachs "Kunst der Fuge“ führt Trifonov die stringente Kompositionsweise Bachs fort und trägt zu einer neuen Variation in Form eines Kanons bei, indem er dem ursprünglichen Motiv und der harmonischen Erfindung einen einzigartigen Klang des 21. Jahrhunderts verleiht. Zudem liegt der Encore Edition, die am 11. Februar exklusiv im Store der Deutschen Grammophon erscheint, in limitierter Auflage auch eine von Trifonov signierte Art Card bei.

Daniil Trifonov auf Tour

Wer sich auch live von Daniil Trifonovs einzigartigen Fähigkeiten als pianistischer Stimmungspoet mit makelloser Technik überzeugen möchte, darf sich auf die für dieses Jahr geplanten Konzerte in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz freuen.

In den folgenden Städten können Sie Daniil Trifonov mit seinem BACH Repertoire live erleben:

30. März 2022 München

1. April 2022 Wien

3. April 2022 Lyon

5. April 2022 Paris

8. April 2022 Lille

10 .April 2022 Weimar

1. Juni 2022 Leipzig