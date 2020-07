Sanfte Schönheit – Chad Lawson präsentiert sein Album “You Finally Knew” auf Decca

Chad Lawson ist ein äußerst erfolgreicher Pianist, Komponist und Studiomusiker. Auf seinem am 11. September erscheinenden Album “You Finally Knew” präsentiert der amerikanische Musiker mit einer Sammlung von Eigenkompositionen für Soloklavier die vielen verschiedenen Einflüsse, die in seiner Musik stecken. Der meditative Stil seiner Klangsprache löst die Genregrenzen zwischen Klassik und Jazz elegant auf und offenbart immer wieder neue harmonische Aspekte.

Decca und kann nun vorbestellt werden — das Werk “Prelude in D Major” ermöglicht darüber hinaus im Das Album ist Chad Lawsons erste digitale Veröffentlichung fürund kann nun vorbestellt werden — das Werk “” ermöglicht darüber hinaus im Download und Stream bereits einen Einblick in seine musikalische Welt, die von leiser Melancholie, Kreativität, Sanftheit und intensiver Klangschönheit geprägt ist und die Ohren in meditative Traumlandschaften entführt.