Reizvolle Tastenwelt – Chad Lawson fasziniert mit neuen Kompositionen

Am 11. September erscheint “You Finally Knew” — ein sehr persönliches Album von Chad Lawson, auf dem der amerikanische Pianist und Komponist mit einer Auswahl von Werken für Soloklavier die facettenreichen Einflüsse offenbart, die in seiner Musik stecken.

Die intensiven Klänge, die Chad Lawson an den Tasten kreiert, entführen den Hörer in eine musikalische Traumlandschaft, in der sich die Genregrenzen zwischen Klassik und Jazz auflösen.