Chad Lawson kann bereits auf eine erfolgreiche Karriere als Pianist, Komponist und Studiomusiker zurückblicken und war mit vielen internationalen Stars auf Tour. In seinen eigenen Kompositionen verknüpft der amerikanische Musiker viele verschiedene Einflüsse und hat damit seinen ganz eigenen ruhigen, meditativen Klavierstil entwickelt, mit dem er die Genregrenzen zwischen Klassik und Jazz auflöst und sich an den Tasten die Musikwelt immer wieder neu erschließt.

Seine erste digitale Veröffentlichung für Decca präsentiert neben “Stay” auch die Titel “Rain”, “Across the Distance”, “She Dreams of Time” und “One Day You Finally Knew”, die mit der Intensität von Songs Geschichten erzählen, Botschaften vermitteln und Emotionen zum Ausdruck bringen. “Stay” lädt in Chad Lawsons sphärische Klangwelt ein, mit der man wunderbar dem Alltag entfliehen kann und steht ab dem 1. Mai zum Download und im Stream zur Verfügung.