“Tchaikovsky: The Seasons” – Bruce Liu kündigt sein zweites Studioalbum an

Bruce Liu ist das, was man einen Senkrechtstarter nennt. Vor wenigen Jahren noch relativ unbekannt, wurde der kanadisch-chinesische Pianist über Nacht berühmt, als er 2021 den Internationalen Chopin-Wettbewerb gewann. Seither wird der Künstler auf Bühnen in aller Welt gefeiert und auch sein erstes Studioalbum bei Deutsche Grammophon war ein großer Erfolg. So brachte ihm “Waves” nicht nur einen OPUS KLASSIK als Nachwuchskünstler des Jahres ein, sondern ließ darüber hinaus seine Streamingzahlen auf über 70 Millionen schnellen. Nun kündigt Liu sein zweites Studioalbum beim gelben Label an, auf dem er sich der Musik für Klavier solo von Tchaikovsky widmet. “Tchaikovsky: The Seasons” kommt am 1. November 2024 auf CD, Vinyl und digital heraus.

“Die Jahreszeiten” – ausdrucksstarke Meisterwerke

Bei den Jahreszeiten von Tchaikovsky handelt es sich um zwölf Charakterstücke, die der Komponist einst für Amateurpianisten komponierte. In Auftrag gegeben wurden die Stücke von der russischen Musikzeitschrift Nuvellist und im Laufe des Jahres 1876 Monat für Monat in ihr abgedruckt, eingeleitet durch ein passendes Gedicht. Entsprechend liegt die Herausforderung der Stücke weniger in ihrer technischen Virtuosität, denn in ihrer Ausdeutung. “Da es hier vergleichsweise wenige Noten gibt, muss man sich um jede einzelne kümmern. Jede Note muss wirklich sprechen”, sagt Liu. Die Stücke würden ihm dabei erscheinen, als habe Tchaikovsky in ihnen mit sich selbst geredet, wobei volkstümliche Seiten ebenso zum Tragen kommen wie brillante und extravagante Facetten. “Für mich waren diese Aufnahmen ein Augenblick, in dem ich meinen Gefühlen nachgehen konnte”, erzählt Bruce Liu. Ab November können die Hörer ihn dabei begleiten.