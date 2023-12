Sarah Willis trifft Bruce Liu – neue Podcast-Folge in der DG-Serie

Am besten lernt man einen Menschen kennen, wenn man mit ihm über das redet, was er liebt. Das ist die Idee des beliebten DG-Podcasts mit Sarah Willis, bei dem die Musikerin auf Kollegen trifft, um mit ihnen über die gemeinsame Leidenschaft, die Musik zu sprechen. Nun war Bruce Liu bei Willis zu Gast und hat humorvolle und persönliche Einblicke gegeben in seine Arbeit und sein Leben.

Bruce Liu – preisgekrönter Pianist und nahbarer Künstler

Erst 26 Jahre jung, ist Bruce Liu ein Interpret, der mit ungemeiner Reife, technischer Wendigkeit und tiefer musikalischer Ausdruckskraft beeindruckt. Schlagartig international berühmt wurde er 2021 mit dem Sieg beim Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb. Seither ist viel passiert und hat Liu seine Meisterschaft an den Tasten nur noch weiter verfeinert. Dies belegt eindrucksvoll auch sein Album “Waves”, das im November bei Deutsche Grammophon erschienen ist und auf dem Liu Werke von Jean-Philippe Rameau, Charles-Valentin Alkan und Ravel interpretiert.

Humorvoll und geerdet

In der DG-Podcast-Serie mit Sarah Willis lässt Liu seine bisherige Karriere Revue passieren und zeigt sich dabei als ausgesprochen humorvoller, nahbarer und geerdeter Künstler. Dabei erfahren die Hörer nicht nur viel über Lius Beziehung zur Musik, sondern lernen auch die außergewöhnlichen Hobbys des Künstlers kennen.