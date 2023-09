Gewinner des Chopin-Wettbewerbs kündigt erstes Studioalbum an

Mit seiner herausragenden Interpretation der Werke Frédérick Chopins hat Bruce Liu ein weltweites Publikum für sich eingenommen. Nun kündigt der Preisträger des 18. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs sein erstes Studioalbum an, das am 3. November beim gelben Label erscheinen wird. Auf dem Album mit dem Titel “WAVES” widmet sich der Pianist französischer Klaviermusik und präsentiert Werke von Rameau, Ravel und Alkan.

Bruce Liu – preisgekrönt und international gefeiert

Geboren in Paris als Sohn chinesischer Eltern und aufgewachsen in Montreal, ist das Leben von Bruce Liu geprägt von der Erfahrung kultureller Vielfalt. Das gilt auch für seine Kunst, die inspiriert wird von der europäischen Raffinesse, der langen chinesischen Tradition und nordamerikanischer Dynamik und Offenheit gleichermaßen. Der Sieg beim Internationalen Chopin Wettbewerb 2021 war dabei nur der Anfang einer bereits beeindruckenden Karriere. So hat der 26-Jährige nach dem großen Erfolg seines Live-Albums des Wettbewerbs eine Reihe digitaler Tracks veröffentlicht und bereits 25 Millionen Streams erreicht.

Musikalische Reise nach Frankreich

Mit seinem ersten Studioalbum “Waves” reist der Künstler nun musikalisch nach Frankreich und erkundet vom Barock bis zur Moderne über 200 Jahre französischer Musik für Tasteninstrumente. Um die verschiedenen Stile besonders hervorzuheben, hat er die Spielweise seines Instruments hierfür subtil angepasst und legt eine beeindruckend reiche Palette an Klangfarben vor. Der Titel des Albums, “Waves” (Wellen), spielt nicht nur auf das Naturthema an, das sich durch sämtliche Stücke zieht (mit Vögeln, Motten, Booten auf dem Meer und sogar Glockenklang, der in der Landschaft widerhallt), sondern entspricht auch dem spontanen Charakter von Lius Vortragspraxis. “Das Meer verändert sich ständig, und ich spiele Musikwerke nie mit einem starren Konzept, sondern immer mit einem gewissen Maß an Improvisation. Auf der Bühne oder sogar im Studio kommen mir ständig neue Ideen, wie ich sie spielen sollte.”