Bruce Liu neuer Exklusivkünstler bei Deutsche Grammophon

Deutsche Grammophon nimmt Bruce Liu unter Vertrag. Das Traditionslabel gab am 29. März 2022, am Weltklaviertag, bekannt, dass sich der Pianist jüngstes Mitglied der Künstlerfamilie nennen kann. "Ich freue mich sehr, dass ich nun bei Deutsche Grammophon bin“, sagt Bruce Liu, "Familiensinn ist für mich etwas sehr Schönes und eben den gibt es bei DG.“

Internationalen Chopin-Wettbewerb. Der Klavierwettbewerb zählt zu den angesehensten Musikwettwerben der Welt und hat bereits so großartige Künstler wie Maurizio Pollini, Martha Argerich, Krystian Zimerman, Dang Thai-Son, Stanislav Bunin, Yundi Li, Rafał Blechacz und Seong-Jin Cho ausgezeichnet. Aufgrund der weltweiten Pandemie hatte sich der vergangene Wettbewerb zwar um ein Jahr verschoben, doch Liu nutzte die Zeit, um sich in das Leben Der kanadische Pianist, der zwischen 2011 und 2018 bei Richard Raymond am Québecer Konservatorium für Musik studierte, gewann im vergangenen Jahr den renommierten. Der Klavierwettbewerb zählt zu den angesehensten Musikwettwerben der Welt und hat bereits so großartige Künstler wieundausgezeichnet. Aufgrund der weltweiten Pandemie hatte sich der vergangene Wettbewerb zwar um ein Jahr verschoben, doch Liu nutzte die Zeit, um sich in das Leben Chopins zu vertiefen, an seinen Interpretationen zu feilen und bis zur letzten Minute die eigene Lesart zu durchdenken. Die Bemühungen zahlten sich aus: Obwohl Liu als letzter der zwölf Finalisten auftrat, erntete er für seine Aufführung des e-Moll-Konzerts in der Endrunde des Klavier-Concours leidenschaftliche Standing Ovations.

Nachdem Deutsche Grammophon in Zusammenarbeit mit dem Chopin-Institut bereits ein Album mit Livemomenten des Wettbewerbs veröffentlicht hat, erscheint anlässlich des Vertragsabschlusses Bruce Lius Aufnahme von Chopins Nocturne in cis-Moll, Nr. 20 als eSingle am 1. April. Neben weiteren Singles plant Liu derzeit auch zwei neue Alben, auf denen er sich einerseits mit Chopin und Rameau der Musik Frankreichs widmet. Andererseits wird Tschaikowskys Zweites Klavierkonzert zu hören sein, ein Werk, mit dem er kürzlich sein Debüt in Großbritannien gab.