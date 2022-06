András Schiff erhält die Bach-Medaille der Stadt Leipzig

András Schiff zählt zu den bedeutendsten Bach-Interpreten der Gegenwart. Der ungarische Klaviervirtuose hat sich mit poetisch feinfühligen Bach-Interpretationen einen Namen gemacht. Als typische Kennzeichen seines Bach-Spiels gelten der harmonische Farbenreichtum, die klare Linienführung und das gesangliche Gespür des Pianisten. Die New York Times schrieb über Schiffs einzigartigen Bach-Stil: „Schiff ist, was Bach angeht, ein Phänomen. Er interpretiert dessen Musik nicht so sehr, sondern verströmt sie, atmet sie.“

Mit seiner ersten Gesamtaufnahme des Wohltemperierten Klaviers bei Decca hatte der Pianist, der auch als bedeutender Interpret klassischen, romantischen und zeitgenössischen Repertoires gilt, bereits Mitte der 1980er Jahre international für Aufsehen gesorgt. Für das Münchener Label ECM New Series nahm er in vielbeachteten Einspielungen bedeutende Bach-Zyklen, die er als junger Mann dem Publikum bereits präsentiert hatte, ein zweites Mal vollständig auf: neben dem Wohltemperierten Klavier (2012) auch Bachs Goldberg-Variationen (2003) und die sechs Partiten (2009).

In diesem Jahr erhält András Schiff die Bach-Medaille der Stadt Leipzig. Der 1953 in Budapest geborene Pianist habe Bachs Tastenmusik zeitlebens auf dem modernen Flügel in den Mittelpunkt seiner Recitals gestellt, so die Jury. Die Verleihung findet am 16. Juni 2022 im Rahmen des Leipziger Bachfests im Anschluss an ein Bach-Recital im Gewandhaus Leipzig durch den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung und den Direktor des Bach-Archivs, Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Wollny, statt. Die Laudatio hält die Musikjournalistin Dr. Eleonore Büning.