Yuja Wang in Wien – das neue Album und ab sofort zu erleben auf STAGE+

Konzerte von Yuja Wang sind ein Ereignis, ganz gleich, wo und mit welchem Programm die außergewöhnliche Pianistin auftritt – derart virtuos ist ihre Technik, derart packend ihre Bühnenpräsenz und musikalische Strahlkraft. Ein besonderer Höhepunkt in Wangs Tourneekalender war im vergangenen Jahr ein Konzert der Künstlerin in Wien, bei dem sie mit einem ausgesprochen vielseitigen und kontrastreichen Programm aufwartete und mit ihrer mitreißenden Interpretation für Furore sorgte. Unter dem Titel “Yuja Wang – The Vienna Recital” wird ein Mitschnitt dieses Auftritts am 3. Mai bei Deutsche Grammophon veröffentlicht. Auf STAGE+ kann die Darbietung bereits jetzt genossen werden.

Ungewöhnliches Programm quer durch die Epochen

Gleich einer fantastischen Improvisation quer durch die Epochen und Genres ließ Wang an dem Abend in Wien die Werke verschiedenster Komponisten ineinanderfließen und überraschte ihr Publikum mit einer ebenso ungewöhnlichen wie stimmigen Zusammenstellung. Dabei reichte das Spektrum von der Iberia-Sammlung von Isaac Albéniz über Scriabins “Dritte Klaviersonate” und die Jazz Preludes von Nikolai Kapustin bis hin zu Beethovens “Klaviersonate Nr. 18 in Es-Dur”, Ligetis Etude Nr. 6 und Nr. 13, ebenso wie einer Etüde von Philip Glass, gefolgt von einer Transkription für Klavier solo (von Leticia Gómez-Tagle) von Arturo Márquez’ Danzón Nr. 2, Brahms’ Intermezzo in cis-Moll, op. 117 Nr. 3, und schließlich dem “Reigen seliger Geister” aus Glucks “Orphée et Eurydice”, arrangiert für Klavier solo von Giovanni Sgambati – einer der Lieblingszugaben von Yuja Wang.

Yuja Wang – eine Interpretin voller Neugierde und Spielfreude

“Für mich muss jedes Programm ein eigenes Leben haben und zugleich meine momentanen Gefühle spiegeln”, sagt Yuja Wang. Bei ihrem Auftritt in Wien war dies zweifelsohne der Fall und begeisterte die Interpretin die Zuhörer mit der daraus erwachsenden Authentizität und Intensität im Moment ihres Spiels. Ab 3. Mai 2024 ist dieser besondere Konzertabend auf CD, Vinyl (2 LPs) und digital bei Deutsche Grammophon zu erleben. Darüber hinaus erscheinen im DG Store exklusiv Crystal Clear LP und White Label Versionen des Albums. Wer bereits zuvor einen Eindruck von Wangs Darbietung bekommen möchte, kann diesen bei den drei Titeln erleben, die im Vorfeld als Single erscheinen – darunter der dritte Satz (Andante) aus Scriabins Klaviersonate Nr. 3, der am 22. März herauskommt, Philip Glass’ Étude Nr. 6, die am 5. April veröffentlicht wird, und Kapustins Prelude op. 53 Nr. 10, das ab 19. April im Streaming und zum Download bereit steht.