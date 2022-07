Das “Super-Trio” – Erstes gemeinsames Album von Yuja Wang, Andreas Ottensamer und Gautier Capuçon

Die chinesische Pianistin Yuja Wang, der österreichische Klarinettist Andreas Ottensamer und der französische Cellist Gautier Capuçon gelten als glänzende Solisten, die ihr jeweiliges Instrument in vollendeter Meisterschaft beherrschen. In jüngster Zeit haben sich die drei auch als Trio profiliert. Im Vorjahr sorgte das Ensemble mit Auftritten in Hamburg, Wiesbaden, Neuvecelle, Dortmund und Düsseldorf für Aufsehen. Auf dem Programm standen Meilensteine romantischer und spätromantischer Kammermusik: Neben Rachmaninoffs Cellosonate in g-Moll (op. 19) erklangen die Cellosonate Nr. 1 in e-Moll (op. 38) sowie das Klarinettentrio in a-Moll (op. 114) von Johannes Brahms.

“Besser geht es nicht.”

Die Rheinische Post feierte die Aufführung des Klarinettentrios in der Tonhalle Düsseldorf mit den Worten: “Besser geht es nicht.” Die Tour kulminierte in der Aufnahme des Konzertrepertoires in Dortmund. Der Cellist Capuçon lobte die Stimmung bei den Aufnahmesessions: “Es lag eine Spannung in der Luft, die selten und sehr schön ist.” Jetzt hat Deutsche Grammophon die Veröffentlichung des Albums angekündigt. Am 2. September 2022 kommt “Works by Sergei Rachmaninoff & Johannes Brahms” digital und auf CD in den Handel. Vorbestellungsstart ist am 1. Juli. Als Vorabtrack lockt bereits der von Wang und Capuçon im Duo vorgetragene, sanft fließende erste Satz aus Brahms’ Cellosonate Nr. 1 in e-Moll. “Ich liebe Brahms. Seine Musik spricht zum Herzen. Jedes Werk hat etwas so Menschliches, so Warmes und Nobles”, so Yuja Wang.