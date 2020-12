Rachmaninow-Sinfonienzyklus – Yannick Nézet-Séguin und das Philadelphia Orchestra

Zuletzt haben dasund sein Chefdirigentgemeinsam mit dem russischen Pianisten Daniil Trifonov die vier Klavierkonzerte vonveröffentlicht. Die Einspielungen wurden von Kritik und Publikum hoch gelobt, das letzte Album “ Destination Rachmaninov – Arrival ” wurde kürzlich für den Grammy nominiert. Jetzt kündigen der kanadische Dirigent und “sein” Orchester drei Alben an, auf denen sie die drei Sinfonien Rachmaninows interpretieren, jeweils in Kombination mit anderen Orchesterwerken. Das erste Album erscheint am 29. Januar 2021. Auf dem Programm stehen neben Rachmaninowsauch die. Damit spannen Nézet-Séguin und das Philadelphia Orchestra einen weiten Bogen von der frühen Schaffensperiode des Komponisten bis hin zu seinem allerletzten Werk. Diese Kombination ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Zum einen liegt eine Zeitspanne von mehr als 40 Jahren zwischen den Kompositionen. Zum anderen sind die Werke auch musikalisch spannend zu vergleichen, weil Rachmaninow für die Sinfonischen Tänze auf Motive aus seiner Sinfonie Nr. 1 zurückgriff. Während allerdings die Uraufführung der ersten Sinfonie 1897 noch ein Debakel war, weil Orchester und Dirigent der Partitur nicht gewachsen waren und laut Rachmaninow eine Interpretation voll “knarrende[r] Misstöne” dargeboten haben sollen, wurden die Sinfonischen Tänze bereits bei der Erstaufführung als großer Erfolg gefeiert.