Deutsche Grammophon setzt in diesem Jahr das Projekt “12” mit zwölf spannenden Neuveröffentlichungen von innovativen und kreativen Musikern unserer Zeit fort. Dem Februar ist die Komposition “Blue Sky, White Clouds” von Jon Opstad gewidmet.

Ein bisschen Licht für die Dunkelheit

Der Titel “Blue Sky, White Clouds” entstand im Kontrast zu Jon Opstads Komponieren von dunkler elektronischer Musik für Theaterprojekte. In dieser Zeit verspürte der in London lebende Komponist einen kreativen Drang, ein Stück nur für Streicher und Klavier zu schreiben. “Ich wollte Schönheit aus etwas sehr Einfachem und Offenem erschaffen, mit einem starken Fokus auf der Melodie”, so Opstad. Besetzt mit Streichquartett und Klavier wurde das Stück in den Air Studios in London aufgenommen.