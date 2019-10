Reise des Lebens – Val Giamos “Flying Above The Winds”

Die Tage werden kürzer und die Blätter segeln vom Wind getragen zu Boden. Die herbstliche Stimmung fängt Val Giamo mit ihrer Komposition “Flying Above The Winds” musikalisch ein und liefert damit Titel Nr. 10 des Projekt “12” von Deutsche Grammophon.

Monatlich veröffentlicht das Label ein neues Musikstück des 21. Jahrhundert. Vertreterin der innovativen und kreativen zeitgenössischen Klassik-Szene ist auch die in Göteborg lebende russische Komponistin, Sängerin und Produzentin Val Giamo. Der am 11. Oktober erscheinende Titel “Flying Above The Winds” handelt von der Reise zurück in den Geisteszustand, mit dem wir geboren wurden; gänzlich frei von Gedanken und Regeln, frei von Erwartungen und Träumen.

"Flying Above The Winds" steht ab dem 11. Oktober bei iTunes zum Download sowie auf Spotify und Apple Music im Stream zur Verfügung.