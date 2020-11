Nachtschwärmer – Brambles' “Mists Inhabit This Place”

Bereits seit Januar 2019 veröffentlicht Deutsche Grammophon im Rahmen des Projekt “12” monatlich ein brandneues Stück eines Vertreters der innovativen und kreativen zeitgenössischen Klassik-Szene, das die Stimmung der jeweiligen Jahreszeit widerspiegelt.

Vor allem in diesem November scheint die Welt stillzustehen. Die Straßen sind nach der Dämmerung wie leergefegt, allein die Schattenspiele von Fenstern und Laternen hauchen der nächtlichen Stimmung Leben ein.

Inspiration für das Stück “Mists Inhabit This Place”, bezugnehmend auf ein trauriges Gedicht von Sylvia Plath, fand Brambles auf dem nächtlichen Heimweg vom Studio. “Ich wollte ein Musikstück schaffen, das diese schimmernde Atmosphäre einfängt”, so die in Melbourne ansässige Musikerin, Produzentin und Komponistin Mira Dawson, die ihre Werke unter dem Künstlernamen Brambles veröffentlicht.