Musik für unsere Zeit – Gavin Lukes “Influences”

Im zweiten Jahr in Folge veröffentlicht Deutsche Grammophon im Rahmen des Projekts “12” monatlich einen brandneuen Titel von innovativen und kreativen Musikern unserer Zeit. Zur diesjährigen Halbzeit erscheint mit “Influences” ein Stück des amerikanischen Komponisten Gavin Luke.

Die Komposition dient als Metapher für Wachstum und Entwicklung, was sich in den Schichten von Harmonie und Instrumentierung widerspiegelt. “Influences ist ein delikates filmisches Stück, gespielt auf einem gefilzten Klavier, das von Ambient-Synthesizern und Streichern begleitet wird”, sagt Luke. “Es ist inspiriert von der Vorstellung, wie Menschen, denen wir sowohl in unserer Vergangenheit als auch in unserer Gegenwart begegnen, beeinflussen und formen, wer wir sind und wer wir werden.”