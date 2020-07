Musik, die bleibt – Angus MacRaes “And Forever”

Monatlich erscheint bei Deutsche Grammophon im Rahmen des Projekt “12” ein brandneuer Titel, der speziell ausgewählt wurde, um unterschiedliche zeitgenössische klassische Genres zu repräsentieren und der Stimmung der Jahreszeit zu entsprechen.

Der Titel “And Forever” von Angus MacRae ist inspiriert von dem bittersüßen Gefühl einer flüchtigen Verbindung zwischen zwei Individuen, die in Freundschaft zusammenkommen, bevor sie sich wieder entfernen.

"Ich war besonders angetan von der Idee, dass wir uns als Zuhörer der Musik von weitem nähern und uns kurz mit ihr verbinden, bevor wir abschweifen und die Musik ad infinitum fortsetzen lassen. So oft scheint Musik nur zu existieren, während wir zuhören, aber ich fand es toll, dass wir als Zuhörer nur einen flüchtigen Blick auf die Musik werfen, wenn sie kurz auftaucht, bevor wir in ihre Tiefe abtauchen", so MacRae.

Das Stück für Klavier, Elektronik, Holzbläser und Streicher ist eine Adaption eines Stückes, das ursprünglich für den türkischen Spielfilm “When I’m Done Dying” geschrieben wurde, und nun neu interpretiert zur Veröffentlichung kommt.