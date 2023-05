Sinfonien für die Hosentasche – das Meisterwerk von Sven Helbig nun auch als Vinyl

Der Komponist Sven Helbig ist einer der spannendsten zeitgenössischen Komponisten und ein Meister darin, in seinen Werken bleibende musikalische Aussagen von schlichter Schönheit zu schaffen. Beispielhaft hierfür sind seine “Pocket Symphonies”, verdichtete Symphonien im Miniaturformat, die bereits vor zehn Jahren als Album veröffentlicht und begeistert aufgenommen wurden. Nun erscheint diese besondere Werkgruppe zum ersten Mal auch als Vinyl-Platte und ist ab dem 19. Mai bei Deutsche Grammophon erhältlich.

Große Kraft auf engstem Raum

Kurzlebigkeit und eine Gefälligkeit an den Zeitgeist interessieren Sven Helbig nicht. Stattdessen ist der Künstler stets auf der Suche nach dem Bleibenden, das der Vergänglichkeit trotzt und beherrscht die Kunst der Vereinfachung und Verdichtung auf engstem Raum. Die “Pocket Symphonies” demonstrieren diese Kunst auf eindrucksvolle Weise und faszinieren als symphonische Kleinode und Songs, die trotz ihrer Griffigkeit und zeitlichen Überschaubarkeit die Wucht und Kraft großer klassischer Sinfonien in sich tragen. Dabei erinnern die zwölf kurzen Stücke für Orchester und Klavierquartett in ihrer eingängigen Tonsprache an bewegende Filmmusik, was von Helbig durchaus beabsichtig ist. So sagt er: “Sowie man eine schöne Melodie schreibt, die zudem noch reflektiert, was man als heutiger Künstler empfindet, entsteht die Assoziation zum Film. Ich finde das schön, denn diese Stücke sind kleine Spaziergänge durch das Leben.”

Renommierte Interpreten

Dargeboten werden die zwölf Stücke von herausragenden Künstlern unserer Zeit, darunter Dirigent Kristjan Järvi mit der MDR Leipzig Radio Symphony. Die kammermusikalischen Teile wurden wiederum vom Fauré-Quartett eingespielt. So verschmelzen Klassik und Pop jenseits der klassischen Crossover-Idee hier zu einer Einheit, die alles Schubladendenken ad absurdum führt.