Sting veröffentlicht sein neues Album „Sting 3.0 Live“

Sting - Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist hat sein neues Album „Sting 3.0 Live“ veröffentlicht. Das Album ist eine Sammlung seiner beliebtesten Live-Hits aus seiner Sting 3.0 Live – Welttournee. Zehn ikonische Fan-Favoriten, darunter “Roxanne”, “Everybreath You Take”, “Englishman in New York” und „Be Still My Beating Heart“, das noch nie zuvor als Live-Version veröffentlicht wurde, machen diese Playlist zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis für zu Hause.

Doch was verbirgt sich hinter der 3.0? Antwort: Gute Nachrichten! Denn Sting geht nicht allein auf Tour, sondern holt sich Verstärkung! Gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Dominic Müller und Drummer Chris Maas steht er als Trio auf der Bühne – ganz zeitgeistig unter dem Namen „STING 3.0“.

Als Solo-Künstler, Front-Sänger von The Police und Rock&Roll Hall of Famer hat Sting zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 17 GRAMMY-Awards. Man darf gespannt sein, wie viele Preise er in Zukunft noch einheimsen wird.