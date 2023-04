Sir Eliot Gardiner wird 80 – Deutsche Grammophon feiert mit

John Eliot Gardiner ist eine lebende Legende. Mit zahlreichen Interpretationen hat er Musikgeschichte geschrieben und neue Sichtweisen erarbeitet, bis heute ist der Dirigent auf den Bühnen dieser Welt präsent und wird gefeiert für seine faszinierende Deutungskraft der Musik. Am 20. April wird der Ausnahmekünstler 80 Jahre alt. Bei Deutsche Grammophon kann die eindrucksvolle Kunst des Musikers in ganz unterschiedlichen Facetten erlebt und genossen werden, unter anderem mit Konzertmitschnitten bei Stage+ und zahlreichen Veröffentlichungen.

John Eliot Gardiner – Entdecker und Neuerer

Chorleiter, Dirigent, Bach-Spezialist, Pionier und Revoluzzer – auf John Eliot Gardiner treffen verschiedenste Bezeichnungen zu, derart vielseitig und umtriebig ist der Musiker, der heute als einer der innovativsten und dynamischsten Musiker der Welt verehrt wird. Dabei steht er wie kaum ein anderer für die historisch informierte Aufführungspraxis und die Wiederbelebung der Alten Musik. Als Gründer und künstlerischer Leiter des Monteverdi Choir, der English Baroque Soloists und des Orchestre Révolutionnaire et Romantique hat er zudem längst international führende Ensembles ins Leben gerufen und geprägt, darüber hinaus ist er regelmäßig bei den führenden Symphonieorchestern wie dem London Symphony Orchestra, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Royal Concertgebouw Orchestra und dem Gewandhausorchester Leipzig zu Gast. Gilt Gardiner auch als Bach-Spezialist, ist sein Repertoire gleichzeitig denkbar breit und umfassen seine Einspielungen neben Werken von Renaissance- und Barockkomponisten auch Komponisten wie Mozart, Schumann, Berlioz, Elgar und Kurt Weill. Für seine außergewöhnlichen Verdienste um die Musik wurde Gardiner 1998 in der Queen’s Birthday Honours List in den Ritterstand erhoben.

Konzerte auf STAGE+

STAGE+ verschiedene Konzertmitschnitte, etwa einen Auftritt von Isabelle Faust und Antoine Tamestit, bei dem Mozarts Sinfonia Concertante, seine Linzer Sinfonie sowie Haydns 84. Sinfonie zu erleben sind. Dieses Konzert ist nach Anmeldung kostenfrei abzurufen. Ein weiteres Highlight ist Gardiners bewegende Interpretation vonBachs Johannespassion aus dem Jahr 2021, die er mit seinen Vokal- und Instrumentalensembles in Oxford dargeboten hat. Ergänzend zu den STAGE± Angeboten liegen beim gelben Label zahlreiche Veröffentlichungen vor, die Gardiners Schaffen dokumentieren. Mit Deutsche Grammophon verbindet Gardiner eine jahrzehntelange Beziehung. Rund um seinen Geburtstag würdigt das Label den Meisterdirigenten mit verschiedensten Angeboten für die Hörerschaft. So gibt es beiverschiedene Konzertmitschnitte, etwa einen Auftritt von John Eliot Gardiner und seinen English Baroque Soloists zusammen mitund, bei dem, seinesowiezu erleben sind. Dieses Konzert ist nach Anmeldung kostenfrei abzurufen. Ein weiteres Highlight ist Gardiners bewegende Interpretation von aus dem Jahr 2021, die er mit seinen Vokal- und Instrumentalensembles in Oxford dargeboten hat. Ergänzend zu den STAGE± Angeboten liegen beim gelben Label zahlreiche Veröffentlichungen vor, die Gardiners Schaffen dokumentieren.

Veröffentlichungen mit Deutsche Grammophon

Unter anderem haben die von Gardiner gegründeten Ensembles “The Monteverdi Choir” und “The English Baroque Soloists” in den vergangenen Jahrzehnten einige der wichtigsten Bach-Aufnahmen überhaupt eingespielt. Zur Feier seines Geburtstages ist die 22-CD Edition “J.S. Bach – Geistliche Meisterwerke und Kantaten” erneut erhältlich. Neben Referenzeinspielungen des Weihnachtsoratoriums, der Johannes-Passion, der Matthäus-Passion sowie der h-Moll Messe für das ARCHIV Label enthält die Edition auch 12 CDs der berühmten “Pilgrimage”. Die Aufnahme der Johannes-Passion, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde, ist zudem auf einer 2 CD und einer Blu-ray Audio in Stereo sowie in DOLBY ATMOS verfügbar. Ebenso sind in den “John Eliot Gardiner: Complete Recordings on Archiv Produktion & Deutsche Grammophon” die Aufnahmen von Bach, Beethoven und Schumann, die als Meilensteine in der Geschichte der Interpretation gelten, zu hören.