“Die größte Aufnahme aller Zeiten” – Soltis Ring in der bestmöglichen Klangqualität

Decca bringt eine der wertvollsten Klangjuwelen seines Plattenkatalogs neu heraus. Georg Soltis ikonische Aufnahme von Wagners epischem Musikdrama “Der Ring des Nibelungen” erscheint in brandneuem, audiophilem Remastering.

Am 5. September 2022 begeht die Klassikwelt den 25. Todestag des ungarisch-britischen Stardirigenten Sir Georg Solti. Jetzt hat Decca eine audiophile Neuauflage seiner bahnbrechenden Einspielung von Wagners vierteiligem Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ angekündigt. Die Aufnahme besitzt nicht nur unter Wagner-Fans Kultstatus. Sie gilt ihrer emotionalen, energetischen und klanglichen Qualitäten wegen als “größte Aufnahme aller Zeiten” (Gramophone / BBC Music Magazine).

Solti und Decca-Produzent John Culshaw präsentierten mit den Wiener Philharmonikern und Sängerstars wie Kirsten Flagstad, Birgit Nilsson oder Dietrich Fischer-Dieskau eine Traumbesetzung für ihr Mammutprojekt, das sich über sieben Jahre, von 1958 bis 1965, erstreckte. Das Technikteam um Toningenieur Gordon Parry setzte mit neuartigen Stereoeffekten und dem geschliffenen Decca-Sound neue Maßstäbe auf dem Feld der Opern-Aufnahme.

Begeisterte Reaktionen jüngerer Klassikstars wie der norwegischen Sopranistin Lise Davidsen oder dem finnischen Dirigenten Klaus Mäkelä beweisen die unverminderte Überzeugungskraft der Aufnahme. Umso erfreulicher ist es, dass sie nun in vollendeter Klanggestalt, unter Verwendung des neuen Transfers 24bit / 192kHz und erstmals in Dolby Atmos, erscheint. Decca hat für 2022 und 2023 eine in mehreren Etappen erscheinende Edition angekündigt, sowohl auf Vinyl als auch auf Hybrid-SACD (spielt auf jedem CD-Player) mit einem Dolby Atmos Remastering und als digitale Alben.

Den Start der Veröffentlichungsserie macht die neu gemasterte Fassung von “Das Rheingold”, die am 11. November 2022 erscheint und jetzt vorbestellbar ist.