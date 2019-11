Neues von Sheku Kanneh-Mason: “Elgar” mit dem LSO unter Sir Simon Rattle

Edward Elgars Cellokonzert gilt als eines der bekanntesten Werke für Solocello und feiert in diesem Jahr den 100. Jahrestag seiner Uraufführung. Das Konzert begleitet Sheku Kanneh-Mason schon seit seiner frühen Kindheit: “Ich hörte es zum ersten Mal als ich vier oder fünf Jahre alt war und Auftritte von Jacqueline du Pré auf DVD sah und ihre phänomenale CD-Aufnahmen von 1965 hörte”, so der Cellist. Über die letzten beiden Jahre hat Sheku Kanneh-Mason das Cellokonzert mehrmals mit britischen wie auch internationalen Orchestern gespielt. Jetzt hat der 20-jährige Cellist das Werk mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle, den Sheku Kanneh-Mason bereits im Dezember 2018 in Berlin traf, in den Abbey Road Studios in London eingespielt.

Ergänzt wird das Konzert auf dem für den 10. Januar 2020 angekündigten Album durch eine Sammlung von Stücken aus Elgars Zeit, die Sheku selbst zusammengestellt hat, um die unterschiedlichen Stimmungen und Einflüsse in Elgars wegweisendem Cellokonzert zu verdeutlichen. Dabei lassen sich größtenteils neue Arrangements für verschiedene Streichereinstellungen wie “Blow the Wind Southerly” für Solocello, “Scarborough Fair” für Cello und Gitarre und einer Version von “Nimrod” für 6 Celli entdecken.

Sheku Kanneh-Mason knüpft damit an sein OPUS Klassik prämiertes Album “Inspiration” an, das in Zusammenarbeit mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra und der dynamischen jungen Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla entstand und u.a. von der Times als “herausragend” gefeiert wurde.

Elgars “Nimrod” aus den Enigma-Variationen, neu-arrangiert von Simon Parkin für Sheku Kanneh-Masons Elgar-Album, steht ab dem 29. Oktober bei iTunes zum Download sowie auf Spotify und Apple Music im Stream zur Verfügung.

Tourtermine in Deutschland:

11. November München

28. & 29. November Frankfurt

30. November Marburg