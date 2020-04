Gegen die Stille – Sheku Kanneh-Mason präsentiert eine Eigenkomposition

Auftreten kann man als Künstler gerade leider nicht, die Kalender und Konzerthallen sind leer. Sheku Kanneh-Mason nutzt die schwierige Zeit kreativ am Instrument und stellt mit “Melody” eine verträumte Eigenkomposition vor.

Es ist nun schon vier Jahre her, dass Sheku Kanneh-Mason zum Gewinner des britischen Klassik-Wettbewerbs BBC Young Musician gekürt wurde. Seitdem der Cellist bei Decca Classics unter Vertrag ist, kann die Musikwelt das große Talent des jungen Künstlers immer wieder in seinen ausgezeichneten Aufnahmen erleben.

Für sein Debütalbum “ Inspiration ” hat Sheku Kanneh-Masons 2018 zwölf ganz unterschiedliche Titel eingespielt, die viel über seine Persönlichkeit verraten haben. Mit seinem Arrangement von“No Woman, No Cry” und seiner berührenden Interpretation von“Hallelujah” präsentierte der Cellist sich als aufgeschlossener und vielseitiger Künstler. Auf dem zweiten Album widmete sich der Cellist dem Werk Elgar s und knüpfte mit Arrangements von “Blow the Wind Southerly” für Solocello, “Scarborough Fair” für Cello und Gitarre und einer Version von “Nimrod” für sechs Celli daran an.