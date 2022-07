Das neue Album von Sheku Kanneh-Mason steckt voll gesanglicher Klangschönheit

Sheku Kanneh-Mason ist als Solist und im Zusammenspiel mit seinen talentierten Geschwistern eine musikalische Ausnahmeerscheinung und überzeugt immer wieder mit ausdrucksstarken Projekten. Für sein neues Album “Song” hat der Cellist sich intensiv mit seinen Lieblingsmelodien auseinandergesetzt und eine Sammlung von Aufnahmen erschaffen, die ein sehr persönliches Porträt des jungen Künstlers widerspiegeln. Unter anderem hat er das walisische Lieblingslied seiner Großmutter für drei Celli arrangiert und alle Stimmen selbst eingespielt.

Darüber hinaus präsentiert er seine eigene Fassung von Aretha Franklins Hit “I Say a Little Prayer”, improvisiert mit seinem Freund, dem Jazzpianisten Harry Baker, über die Melodie von “Cry Me A River” und hat einen Satz aus dem bewegenden “Quatuor pour la fin du temps” von Olivier Messiaen eingespielt. In jeder Note der Aufnahmen stecken Inspiration, Leidenschaft und musikalischer Ausdruck, so dass man sich an der Musik gar nicht satt hören kann. Sheku Kanneh-Mason hat die Lieder selbst genau so arrangiert, wie sie für sein Gefühl klingen sollten und stellt sich damit einmal mehr als beeindruckender Künstler und Interpret unter Beweis.

Das komplette Album erscheint am 9. September bei Decca. Vorab gibt es digitale Kostproben bei allen Streamingdiensten.