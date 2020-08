Rolando Villazón verzaubert mit lateinamerikanischen Melodien

Das neue Album von Rolando Villazón ist eine intensive, berührende Reise, mitten hinein in die reiche Klangwelt Lateinamerikas. Unter dem Titel “Serenata Latina” versammelt der mexikanische Tenor darauf verschiedene ausgewählte lateinamerikanische Lieder, die er in besonderen Arrangements zusammen mit dem Harfenisten Xavier de Maistre zum Klingen bringt. Das Album wird am 2. Oktober bei Deutsche Grammophon veröffentlicht. Schon jetzt vermittelt die 3. Single mit dem Song “Deseo” des Komponisten Eduardo Sánchez de Fuentes einen gefühlvollen Eindruck von Villazóns neuem Projekt.

Intim und sehnsuchtsvoll: Villazón und de Maistre begeistern mit innigem Zusammenspiel