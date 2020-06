Gelungene Kombination aus Stimme und Harfe – Rolando Villazón und Xavier de Maistre präsentieren die Serenade “En estos días”

Der mexikanische Tenor Rolando Villazón hat jüngst gemeinsam mit dem französischen Harfenisten Xavier de Maistre vor den DG-Mikros die Schönheit traditioneller lateinamerikanischer Lieder einfangen. Er hat in diesem Fall eine außergewöhnliche “Duopartnerin” an seiner Seite: Mit ihren ebenso differenziert rhythmischen wie intimen Klängen ist die Harfe ein faszinierendes Instrument und Xavier de Maistre erweist sich als ihr hingebungsvoll und präzise Meister der 47 Saiten.

Das Album lockt mit einem außergewöhnlichen Ausflug in die sphärischen Gefilde der lateinamerikanischen Musik und versammelt canciones die, ausgehend von Meisterwerken spanisch-sprachiger Poesie, voller Melancholie und Klangschönheit stecken. Im intimen Zusammenspiel der beiden Musiker entstehen mit “” musikalische Stimmungen voller Emotionen und großer Intensität. “” ist die erste Single, die einen Einblick in die gemeinsame Arbeit von Rolando Villazón und Xavier de Maistre gibt. Sie steht ab sofort zum Download und im Stream bereit. Und was man da hört, macht Lust auf mehr.