Zeitlose, stille Szenen – Roger und Brian Eno wenden sich mit Filmprojekt an Fans

Die Brüder Roger und Brian Eno haben ihr erstes gemeinsames Duo-Album “Mixing Colours” im März dieses Jahres auf Deutsche Grammophon veröffentlicht. Die 18 Musikstücke gleichen einem musikalischen Farbenspiel, das eine meditative Wirkung entfaltet und weite Landschaften vor dem inneren Auge entstehen lässt. Zu vier Titeln hat der Musiker und Softwaredesigner Peter Chilvers Musikvideos entworfen, die die Klangwelten mit traumähnlichen Panoramaaufnahmen verbinden.

In der Zeit des Lockdowns sind viele Menschen auf ihre eigenen vier Wände beschränkt und verbringen mehr Zeit denn je Zuhause. Roger und Brian Eno laden daher ihre Fans ein, eine Szene ihres Alltags für drei bis fünf Minuten in Zeitlupe zu filmen und auf einer eigens eingerichteten Website einzureichen, die demnächst hier zur Verfügung steht. Insgesamt elf Videos werden ausgewählt, um offiziell Musikstücke von “Mixing Colours” zu visualisieren. Entdecken Sie die Schönheit ihrer Umgebung und werden Sie Teil dieses einmaligen Filmprojekts.

"Wir möchten die Menschen bitten, in den nächsten Wochen eine stille Szene in einer einzigen Einstellung zu filmen", erläutern Roger und Brian Eno ihr Projekt, “im Haus oder aus dem Fenster, in ihrem Garten. Ziehende Wolken, die rauschenden Blätter von Bäumen, einen nistenden Vogel, Menschen in ihrem häuslichen Tun: ruhige Augenblicke, wie wir sie alle in der Isolierung genießen.”