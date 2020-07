Musik, die leuchtet – Roger & Brian Eno erweitern ihr Album “Mixing Colours”

"Nachdenklich, beruhigend und wirklich ziemlich schön", so beschreibt “The Times” das Album “Mixing Colours” der Brüder Roger und Brian Eno, das am 20. März bei Deutsche Grammophon erschienen ist. Es ist das Ergebnis einer 15-jährigen Konversation der Brüder, die musikalische Ideen austauschten und modifizierten. Schließlich entstand ihr erstes Duo-Album mit 18 meditativen und fantasievollen Kompositionen.

Jetzt kündigen Roger und Brian Eno sieben zusätzliche Werke in Ergänzung an “Mixing Colours” an, die ab dem 17. Juli digital sowie am 14. August unter dem Titel “” als Vinyl erscheinen. Ebenso wie die Werke auf ihrem Album, tragen die Kompositionen von Farben inspirierte Namen. Das Stück “” steht ab jetzt zum Download sowie im Stream bereit. Zeitgleich wird außerdem eine Auswahl der beinahe 1800 eingesendeten Videos auf derveröffentlicht. Während der Kontaktsperren riefen Roger und Brian Eno ihre Fans dazu auf, stille Alltagsszenen zu filmen, die zur meditativen Stimmung ihres Albums passen. “Wir waren sowohl von der Qualität als auch von der Quantität der Filme, die wir erhielten, überwältigt”, gestanden die Brüder.