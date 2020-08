Luminous – Roger & Brian Enos leuchtende Werke auf Vinyl

Die Brüder Roger und Brian Eno überraschten ihre Fans im Juli mit sieben neuen Stücken, die an ihr Duo-Album “Mixing Colours” anknüpfen. Die Künstler mischten und veränderten gegenseitige musikalische Einfälle wie Farben und entwickelten auf diese Weise über einen Zeitraum von 15 Jahren Kompositionen, die den Zuhörer in eine andere Welt versetzen. Unter dem Titel “Luminous” wurden die neuen Werke zu einem Album zusammengefasst, das ab dem 14. August auch in physischer Form auf Vinyl erhältlich ist.

Deutsche Grammophon Online Store ab dem 14. August verfügbar. "Diese Stücke sind sehr impressionistisch, es geht um Klangqualität und Klangfarbe," erklärt Brian Eno. Wie schon auf “Mixing Colours” sind die Titel der Stücke auf “Luminous” von Farben wie Moosgrün oder Zinnoberrot und deren Grundstimmungen inspiriert. Roger und Brian Eno bringen die Farben in ihrer Musik zum Leuchten. Passend dazu, ist für Liebhaber auch eine sommergelbe Coloured Vinyl imab dem 14. August verfügbar.