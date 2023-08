Renaud Capuçon feiert Mozart – Drei neue Alben des französischen Stargeigers

Zu Mozart hatte Renaud Capuçon schon immer ein besonderes Verhältnis. Das Schicksal, am gleichen Tag, dem 27. Januar, geboren zu sein, spielte dabei nur eine anekdotische Rolle. Andererseits band ihn diese Kuriosität schon früh an den Wiener Klassiker, für dessen Musik er tiefe Bewunderung empfindet. 2023 steht für den französischen Geiger nun ganz im Zeichen Mozarts. Deutsche Grammophon hat in diesem Jahr drei Mozart-Veröffentlichungen von Renaud Capuçon im Programm.

Den Anfang machte am 23. Juni 2023 ein 4-CD-Set mit Violinsonaten des Wiener Klassikers, das Capuçon mit dem US-amerikanischen Pianisten Kit Armstrong aufgenommen hat. Am 29. September folgt eine Gesamteinspielung von Mozarts Violinkonzerten mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne, dessen künstlerischer Leiter Capuçon ist. Den Schlusspunkt der Trilogie und zugleich das Debut von Capuçons DG-Sublabel “Beau Soir” setzt am 10. November ein Album mit den beiden Klavierquartetten von Mozart.

Mozarts Violinkonzerte: Erste Single

Das Album mit Mozarts Violinkonzerten ist bereits vorbestellbar. Mit dem schwungvollen ersten Satz aus Mozarts Violinkonzert Nr. 3 in G-Dur (K. 216) steht auch schon eine erste Single als Stream und Download bereit.

Capuçon ist voller Freude über das Aufnahmeprojekt mit dem Kammerorchester aus Lausanne. “Wir haben eine natürliche musikalische Affinität zu diesem Repertoire”, charakterisiert er das Verhältnis des Ensembles zu Mozarts Violinkonzerten. Das Orchestre de Chambre de Lausanne wurde 1942 gegründet. Es setzt sich seit Beginn seines Bestehens intensiv mit Mozarts musikalischem Erbe auseinander.