“Einzigartige schöpferische Projekte”: Innovative Partnerschaft zwischen Deutsche Grammophon und Renaud Capuçon

Der französische Geiger Renaud Capuçon genießt als Solist und Kammermusiker internationales Renomee, ist künstlerischer Leiter mehrerer Festivals und auch bekannt für sein für sein Engagement zur Förderung und Unterstützung jüngerer Künstlerinnen und Künstler und für die Vergabe von Kompositionsaufträgen. Nun unterzeichnet er eine Partnerschaft mit Deutsche Grammophon und wird an einer Vielzahl von mehrjährigen audio- und audiovisuellen Projekten mit dem gelben Label kooperieren. Daraus werden Einspielungen mit jungen Künstlerinnen und Künstlern hervorgehen.

Die Initiative mit Capuçon eröffnet eine große Bandbreite an neuen kreativen Räumen und umfasst die Einspielung großer Werke des Violinrepertoires sowie Veröffentlichungen mit jungen Musikerinnen und Musiker sowie Komponistinnen und Komponisten, produziert von einer Gesellschaft, an der Renaud Capuçon beteiligt ist. Die Aufnahmen zeigen ihn als Interpret und einflussreiche Persönlichkeit der Musikwelt und umfassen auch Projekte mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne, dessen künstlerischer Leiter er ist, sowie dem von ihm gegründeten und geleiteten und geleiteten Osterfestival von Aix-en-Provence.

Renaud Capuçon möchte den Nachwuchstalenten ein Sprungbrett bieten

Das Ziel des Musikers ist es einzigartige neue Werke zu erschaffen und klassische Musik auf eine neue Weise zu entdecken. Er betont ebenso: “Wir wollen die Energie einer Liveaufführung einfangen und ebenso die ursprüngliche Begeisterung erfahrbar machen, die jetzt vertraute Kompositionen einst beim ersten Hören auslösen konnten.” Vor allem möchte er aber auch den Nachwuchstalenten eine Möglichkeit bieten, sich künstlerisch ausleben zu können.

Mozart-Projekte 2023

Im nächsten Jahr steht die Würdigung von Mozarts Musik im Fokus: Zu den größten Projekten des Solisten und Kammermusikers gehört die Würdigung der Musik Mozarts. Diese soll ab Frühjahr 2023 beginnen. Capuçon wird hierfür unter anderem alle fünf Violinkonzerte mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne aufnehmen. Neben weiterem kammermusikalischen Repertoire wird er zudem mit dem Pianisten Kit Armstrong Mozarts Sonaten für Violine und Klavier einspielen.

Live Album mit Martha Argerich

Die erste Veröffentlichung auf Deutsche Grammophon lässt allerdings nicht lange auf sich warten: Bereits im November 2022 erscheint ein Album mit der Pianistin Martha Argerich. Die beiden sind schon lange ein etabliertes Duo auf den Konzert- und Festivalbühnen der Welt. Das dort zu hörende Konzert wurde im April 2022 beim Osterfestival in Aix-en-Provence live mitgeschnitten. Es war dem amerikanischen Pianisten Nicholas Angelich gewidmet, einem Freund und Kollegen, der wenige Tage zuvor gestorben war. Das Programm umfasst drei große Werke für Violine und Klavier: Schumanns Sonate Nr. 1 op. 105, Beethovens Sonate Nr. 9 op. 47 ("Kreutzer“) und Francks Sonate für Violine und Klavier in A-Dur. “Es ist eine echte Live-Aufnahme”, sagt Capuçon, “so etwas bekommt man im Studio nur selten hin. Natürlich ist es mir eine Ehre, diese Stücke mit Martha zu spielen, aber gleichzeitig fühlt es sich auch ganz selbstverständlich an. Sie lockt Dinge aus mir heraus wie sonst niemand.”