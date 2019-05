hat Mari Samuelsen bereits vor einigen Jahren im Duo mit ihrem Bruder Hakon am Cello kennengelernt und begrüßt die junge norwegische Geigerin nun freudig im Interview für seinen Podcast. Ein traditioneller “Anstoß-Akzent” mit norwegischem Viking Fjord Wodka eröffnet die gesellige Runde der neuen Folge von “ Lass uns über Klassik reden ”, dann geht es los. Die Geigerin fühlt sich in der Gesellschaft des Klassikradio-Moderators hörbar wohl und so versprüht das Gespräch der beiden eine herrlich ungezwungene Atmosphäre. Mari Samuelsen hat Deutsch in der Schule gelernt, während ihres Studiums in Oslo auch in Köln an der Hochschule Unterricht genommen und mittlerweile hat sie einen deutschen Freund, der mit ihr in Norwegen lebt und dort eine deutsche Bäckerei eröffnet hat. Vor Kurzem hat die Geigerin einen Exklusivvertrag mit dem gelben Label unterschrieben und gibt nun mit ihrem Album “Mari” einen fulminanten Startschuss für diese gelungene Beziehung.