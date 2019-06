Holger Wemhoff entlockt seinen illustren Gästen immer sehr persönliche Geschichten und erlaubt dadurch viele einzigartige Einblicke in die Musikwelt. Der Podcast “ Lass uns über Klassik reden ” bietet weit mehr als unterhaltsame Plauderei.entlockt seinen illustren Gästen immer sehr persönliche Geschichten und erlaubt dadurch viele einzigartige Einblicke in die Musikwelt.

Miloš Karadaglić zählt bereits zu den beste Gitarristen der Welt und hat dennoch jeden Tag das Bedürfnis weiter zu wachsen. Durch eine schwere körperliche Krise auf dem Höhepunkt seines Tourlebens, war es zwei Jahre lang still um den jungen Musiker, doch nun ist der Gitarrist wieder zurück auf den Bühnen der Welt und hat darüber hinaus nicht nur ein neues Album im Gepäck, sondern auch viel über sich und die Musik gelernt.

Über seine Schmerzen, Ängste und wichtige Erkenntnisse spricht Miloš mit berührender Offenheit mit dem Klassikradio Chefmoderator, der sensibel nachfragt, leichtfüßig übersetzt und bei einem Gläschen Aquavit wie gewohnt eine äußerst entspannte Gesprächsatmosphäre schafft.

So ist für die neue Ausgabe des Podcasts “Lass uns über Klassik reden”, die am 28. Juni erscheint, wieder eine intensive Begegnung entstanden, bei der diesmal auch ernste Themen des Musikerdaseins zur Sprache kommen. Immer im Fokus: Die Liebe zur Musik.

Natürlich kann man den Gitarristen auch live mit seinem Instrument erleben — seine Version von “Somewhere Over the Rainbow” macht Appetit auf das aktuelle Album “Sound of Silence”, das das bewusste und entspannte Lebensgefühl des montenegrinischen Künstlers widerspiegelt. Das Album ist bereits vorbestellbar.