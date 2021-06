Musik des gelebten Lebens – Neues Studioalbum von Peter Gregson

ist bekannt für seine fesselnde Filmmusik. Als einer der Glanzpunkte seiner bisherigen Laufbahn gilt sein bewegender Soundtrack zuHistorien-Romanze “A Little Chaos” (2014) mitin der Hauptrolle sowie die Nutzung seiner Musik in einigen der beliebtesten Fernsehserien von heute, darunter Netflixs “Bridgerton”. Zuletzt zeigte sich Gregsons besonderes Gespür für bewegte Bilder auch in seinem gefeierten Soundtrack zu dem Videospiel “Boundless”, das den jungen Komponisten zu einer eigenwilligen Mischung aus spacigen Sounds und lyrischen Träumereien am Cello anregte. Auf dem internationalen Klassikparkett sorgte Peter Gregson 2018 mit dem Album “”, seinem Debüt bei Deutsche Grammophon, für Aufsehen. Sein elektronisch grundiertes, mit sechs Cellos verstärktes Neu-Arrangement von Bachs Suiten für Violoncello solo rief weltweit Stürme der Begeisterung hervor.