OPUS KLASSIK 2019 – Ehrung für UNIVERSAL MUSIC Künstler

Im zweiten Jahr in Folge wurde bei einer festlichen Gala im Konzerthaus Berlin der OPUS KLASSIK, eine der wichtigsten Auszeichnungen für klassische Musiker in Deutschland, verliehen. Mit insgesamt neun Ehrungen waren auch in diesem Jahr die Künstlerinnen und Künstler der UNIVERSAL MUSIC Klassiklabels Deutsche Grammophon, Decca und ECM Records besonders erfolgreich. Am gestrigen Abend standen die außergewöhnlichen künstlerischen Leistungen im Mittelpunkt der Festlichkeiten, aber auch die inspirierende, vertrauensvolle Künstler-Label-Zusammenarbeit wurde gewürdigt.

Nach dem Empfang auf dem roten Teppich führte Starmoderator Thomas Gottschalk mit beeindruckenden Live-Darbietungen der Preisträger begleitet vom Konzerthausorchester Berlin unter seinem Chefdirigenten Christoph Eschenbach durch den Abend.

Blue Hour” entgegen. Mit einer berührenden Rede und der Live-Aufführung von Leonard Bernsteins Titel “Somewhere” dankte die Sopranistin Für Elise” sendet er die Botschaft, dass Klassische Musik die Menschen verzaubert und verbindet. Der Tenor Klaus Florian Vogt nahm den Preis für die Bayreuther Produktion von “Die Meistersinger von Nürnberg” (Audiovisuelle Musikproduktion) stellvertretend für das gesamte Team entgegen. Darüber hinaus erhielt Opernstar Jörg Widmann wurde als einer der facettenreichsten Komponisten ausgezeichnet. Bratschistin Kim Kashkashian, Pianist und Flötistin Lucie Horsch wurden für ihre herausragenden Einspielungen geehrt. Klarinettist Andreas Ottensamer spielte das Rondo aus dem Klarinettenkonzert Nr. 1 von Carl Maria von Weber und nahm die Auszeichnung “Instrumentalist des Jahres” für sein Album “” entgegen. Mit einer berührenden Rede und der Live-Aufführung von Leonard Bernsteins Titel “” dankte die Sopranistin Nadine Sierra der Jury für die Auszeichnung “Nachwuchskünstlerin des Jahres”. Für den besten Videoclip wurde Star-Pianist Lang Lang mit dem OPUS KLASSIK geehrt. In seinem Musikvideo zu “” sendet er die Botschaft, dass Klassische Musik die Menschen verzaubert und verbindet. Der Tenornahm den Preis für die Bayreuther Produktion von “” (Audiovisuelle Musikproduktion) stellvertretend für das gesamte Team entgegen. Darüber hinaus erhielt Opernstar Bryn Terfel den OPUS KLASSIK in der Kategorie “Klassik ohne Grenzen” undwurde als einer der facettenreichsten Komponisten ausgezeichnet. BratschistinPianist Víkingur Ólafsson und Flötistinwurden für ihre herausragenden Einspielungen geehrt.

Bisseh Akamé, Head of Promotion & Label Communication Deutsche Grammophon, beglückwünscht die Künstler: “Herzliche Gratulation! Unsere Preisträgerinnen und Preisträger haben wieder einmal gezeigt, dass die klassische Musik in all ihren Spielarten ein faszinierendes Genre ist, das die Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Besonders freue ich mich auch über den Erfolg des OPUS KLASSIK selbst, dem es gelungen ist, sich in kurzer Zeit als feste Größe zu etablieren.”

Auch Frank Briegmann, CEO & President UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon, gratuliert den Preisträgern: “Herzlichen Glückwunsch an unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Nachwuchs, Innovation, neue Formate und natürlich die Königsdisziplinen – Deutsche Grammophon, Decca und ECM Records waren wieder einmal in einer Breite erfolgreich, die beispielgebend ist. Auch das Team des OPUS KLASSIK darf zurecht stolz sein auf diesen Abend, genauso wie unser Medienpartner ZDF, die den Stars der klassischen Musik eine wundervolle Bühne bereitet haben.”