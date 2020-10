Lichtschimmer – Ólafur Arnalds und Bonobo veröffentlichen gemeinsamen Track

"In einem magischen, aber schwierigen Prozess habe ich all meine Liebe, Träume und Ängste in das Album einfließen lassen. Das Ergebnis macht mich jedoch unglaublich stolz und glücklich, das zu tun, was ich tue", schreibt Ólafur Arnalds über sein neues Album “some kind of peace”.

Einige Tracks auf “some kind of peace” sind in kreativer Zusammenarbeit mit befreundeten Musikern entstanden, so auch der Song “Loom” – der Lichtschimmer –, den er gemeinsam mit dem englischen Künstler Simon Green alias Bonobo komponiert hat. Es sei eine große Ehre gewesen, etwas mit Ólafur zu kreieren, sagt Bonobo voller Bewunderung über die Arbeit mit seinem Freund.

"Loom" eröffnet das Album und steht ab sofort zum Download sowie im Stream zur Verfügung. Außerdem fängt das kunstvolle Musikvideo in der Regie von Neels Castillon die ruhige, energiegeladene Atmosphäre ein und lädt dazu ein, sich darin zu verlieren.