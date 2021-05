Nik Bärtsch – Solo-Auftritt beim XJAZZ-Festival in Berlin

“Wie man als Pianist Spannung erzeugt und die Hörer fesselt, weißnur allzu genau”, schrieb Sebastian Meißner kürzlich auf Sounds & Books . “Ob solo, mit dem Ensemblesoder mit: Der Schweizer langweilt nie und geht seit jeher seinen eigenen Weg. Das beweist er auch auf ‘Entendre’, seinem ersten Solo-Output nach fast 20 Jahren. […] Bärtsch manövriert seinen Flügel in tiefe Grooves und prägnante Melodien. Nie aber in eine Sackgasse. Die Wendungen, die die Stücke nehmen, sind kreativ und überraschend und folgen der Intuition.” Im Rahmen des Berliner-Festivals, das zwischen dem 7. und 16. Mai Corona-bedingt nur virtuell stattfindet, wird Nik Bärtsch das Programm von “Entendre” am 8. Mai ab 19:50 Uhr live präsentieren . Die Bühne der Kreuzberger Emmaus-Kirche teilt sich der Schweizer an diesem Abend bei einem Doppelkonzert mit dem Trio seines österreichischen Instrumentalkollegen David Helbock. “Eintrittskarten” für die virtuelle Veranstaltung erhält man über die Streaming-Plattform Universe