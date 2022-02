Opernliebe – Nadine Sierra veröffentlicht mit “Made for Opera” eine Sammlung fantastischer Arien und Duette

Nadine Sierra in die Haut von Donizettis Lucia und Gounods Juliette geschlüpft und präsentiert die schönsten Arien und Duette aus “La Traviata”, “Lucia di Lammermoor” und “Roméo et Juliette”. Dramatisch, virtuos und mit großer stimmlicher Vielseitigkeit – so kennt man die junge amerikanische Sopranistin bereits durch ihr Debütalbum “There’s a place for us”. Auf ihrem neuen Album bringt sie ihre musikalische Superpower wieder perfekt zum Ausdruck. Für ihr Album “Made for Opera” istin die Haut von Verdis Violetta,Lucia undJuliette geschlüpft und präsentiert die schönsten Arien und Duette aus “”, “” und “”. Dramatisch, virtuos und mit großer stimmlicher Vielseitigkeit – so kennt man die junge amerikanische Sopranistin bereits durch ihr Debütalbum “”. Auf ihrem neuen Album bringt sie ihre musikalische Superpower wieder perfekt zum Ausdruck.

Neben großer technischer Brillanz und einer Fülle von Klangfarben beeindruckt Nadine Sierra auch durch ihre leidenschaftliche Interpretation dieser anspruchsvollen Arien, mit denen sie die komplexen Frauenfiguren zum Leben erweckt. Seite an Seite mit Kollegen wie Paolo Fanale und Veta Pilipenko ist gemeinsam mit der Capella Cracoviensis und dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI unter der Leitung von Riccardo Frizza ein Album voller Emotionen entstanden, das die Strahlkraft der italienischen und französischen Oper von ihrer schönsten Seite zeigt.

Die erste Single ist mit “Je veux vivre” aus Gounods “Roméo et Juliette” bereits online, am 4. März erscheint “Made for Opera” in voller Länge.