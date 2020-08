Vom Wandern zum Tanze – Musical Moments mit Seong-Jin Cho

Zuletzt hat sich der südkoreanische Pianist Seong-Jin Cho in seinem Album “The Wanderer” mit dem Motiv des Wanderns in den Klavierwerken von Franz Schubert, Franz Liszt und Alban Berg auseinandergesetzt. Jetzt erscheint das dritte der sechs Moments musicaux, Op. 94, D. 780 von Schubert in der “Musical Moments” Serie bei Deutsche Grammophon gespielt von dem jungen Pianisten. Das mit “Allegro moderato” bezeichnete Stück ist eines von vielen kürzeren, charmanten Tänzen, die Schubert für das Klavier komponierte. Chos Interpretation bringt sowohl die tänzerische Leichtigkeit mit und ist zugleich reich an Emotionen.

Das gelbe Traditionslabel veröffentlicht im zweiwöchigen Rhythmus eine Aufnahme aus ihrem Archiv, die noch unentdeckt blieb. Das Moments musicaux Nummer drei des gerade einmal 26-jährigen Pianisten steht ab dem 21. August auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download sowie im Stream bereit.