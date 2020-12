Melancholisch & kristallklar – Musical Moments mit Kit Armstrong

Die Wochen vor Weihnachten und dem Jahreswechsel lassen einen oft innehalten, auf das ausklingende Jahr zurückblicken und den Blick auf das kommende Jahr richten. Es sind Momente, in denen einerseits die Vergangenheit reflektiert und andererseits die Zukunft antizipiert wird. Die Musical Moments Serie von Deutsche Grammophon greift diesen Gedanken auf und veröffentlicht regelmäßig eine bisher unveröffentlichte Aufnahme als “musikalischen Moment”.

Welcher Komponist könnte dafür in der Vorweihnachtszeit passender sein als? Der junge US-amerikanische Pianist Kit Armstrong veröffentlicht am 4. Dezember Bachsin cis-Moll, BWV 849 aus dem ersten Teil von “”. Armstrong fängt die Melancholie des Preludes perfekt ein und zeigt in der Fuge einen glasklaren Anschlag. In der vorliegenden Aufnahme von Bachs Prelude und Fuge in cis-Moll, BWV 849 offenbart sich, welch ein außergewöhnlicher Pianist Kit Armstrong schon in seinen jungen Jahren ist, der erst am Anfang seiner Karriere steht. Seine Interpretation steht ab dem 4. Dezember auf allen gängigen Plattformen zum Download und im Stream zur Verfügung.